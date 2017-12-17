هكذا برر نائب مصري قرار منع التونسيات من دخول الإمارات

وطنا اليوم-عمان:دخل النائب المصري مصطفى بكري على خط الجدل بخصوص الأزمة بين الإمارات وتونس جراء حظر الأخيرة طيران الإمارات في مطاراتها كافة بعد منع أبو ظبي التونسيات من دخول البلاد.

وغرد النائب والصحفي في صفحته على تويتر بشأن الأزمة، وقال إن قرار "منع السلطات الإماراتية مواطني دولة تونس من دخول البلاد أو استقلال خطوط الطيران التابعة لدولة الإمارات لأنهم دواعش"، في إشارة لتنظيم الدولة.

وأضاف بكري: "الإمارات اتخذت هذا القرار بعد أن ثبت أن هناك حوالي 8000 تونسي انضموا إلى صفوف داعش من بينهم 200 امرأه تونسية (..) والقرار كان لحماية أمنها من التونسيين"، منتقدا في الوقت ذاته، قرار السلطات التونسية حظر الطيران الإماراتي، ووصفه بـ"المتسرع".

واعتبر بكري أن قرار الحكومة التونسية "يضر بمصالح التونسيين واستهدف المكيدة لدولة الغمارات ونفى بكري أن يكون قرار السلطات التونسية موضوعيا".