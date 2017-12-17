 وطنا نيوز -هكذا برر نائب مصري قرار منع التونسيات من دخول الإمارات
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
هكذا برر نائب مصري قرار منع التونسيات من دخول الإمارات
التاريخ : 25-12-2017 01:58:03 المشاهدات: 651

وطنا اليوم-عمان:دخل النائب المصري مصطفى بكري على خط الجدل بخصوص الأزمة بين الإمارات وتونس جراء حظر الأخيرة طيران الإمارات في مطاراتها كافة بعد منع أبو ظبي التونسيات من دخول البلاد.

وغرد النائب والصحفي في صفحته على تويتر بشأن الأزمة، وقال إن قرار "منع السلطات الإماراتية مواطني دولة تونس من دخول البلاد أو استقلال خطوط الطيران التابعة لدولة الإمارات لأنهم دواعش"، في إشارة لتنظيم الدولة.

وأضاف بكري: "الإمارات اتخذت هذا القرار بعد أن ثبت أن هناك حوالي 8000 تونسي انضموا إلى صفوف داعش من بينهم 200 امرأه تونسية (..) والقرار كان لحماية أمنها من التونسيين"، منتقدا في الوقت ذاته، قرار السلطات التونسية حظر الطيران الإماراتي، ووصفه بـ"المتسرع".
واعتبر بكري أن قرار الحكومة التونسية "يضر بمصالح التونسيين واستهدف المكيدة لدولة الغمارات ونفى بكري أن يكون قرار السلطات التونسية موضوعيا".
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق