البيت الأبيض يلغي جميع علاقاته مع السلطة الفلسطينية

وطنا اليوم-عمان:كشف موقع تيك ديبكا الإسرائيلي الأحد، أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب قررت إلغاء جميع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، ردا على حملتها ضد الرئيس ترامب وسياسة القدس.

وقال الموقع الإسرائيلي ، إن "الإدارة الأمريكية أرسلت عدة تحذيرات إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لكنها لم تمنعه عن وقف حملة التحريض ضد الولايات المتحدة"، بحسب تعبير الموقع.

وأشار الموقع إلى أنه في الأسبوع الماضي استدعت السعودية والإمارات الرئيس عباس إلى عاصمتيهما، وطالبتاه بالتراجع عن هجماته على الرئيس ترامب، مؤكدة أنه لذلك قررت الإدارة الأمريكية وقف العلاقات وفرض ثماني عقوبات على السلطة.

وأوضح أن أول هذه العقوبات سيكون من خلال تقديم خطة السلام الإسرائيلية-الفلسطينية التي تعمل واشنطن على إعدادها إلى إسرائيل والحكومات العربية المعنية ولن تقدمها إلى السلطة، إضافة إلى تعليق التفاعل بين الولايات المتحدة والفلسطينيين، ليس فقط على المستويات العليا ولكن أيضا في المعاملات اليومية.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن الإدارة الأمريكية أبلغت الأحزاب الفلسطينية والأطراف العربية الأخرى بوقف معالجة الاستفسارات حول القضايا السياسية والاقتصادية، منوها إلى أنه سيتم إعادة تقييم وضع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بهدف إغلاقه.

وأضاف أن من ضمن العقوبات الأمريكية أنه لن يتم دعوة المسؤولين الفلسطينيين إلى واشنطن من قبل الحكومة الأمريكية بما فيها وزارة الخارجية ووزارة الخزانة في الولايات المتحدة.

وفي ما يتعلق بقطع المساعدات عن السلطة، قال الموقع الإسرائيلي إن "إدارة ترامب لن تصدر إعلانا بهذا الخصوص، إنما ستقوم بإعادة تقييم المساعدات المالية المخصصة في معظمها لمشاريع اقتصادية محددة، إلى جانب إمكانية توقف المساهمة الأمريكية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، التي تقدر بمليار دولار سنويا.

ونوه الموقع إلى أن أمريكا طلبت أيضا من الحكومات العربية في السعودية والإمارات وقطر تجميد أو إبطاء معوناتها الاقتصادية للسلطة الفلسطينية.