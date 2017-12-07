 وطنا نيوز -اتهامات بـ النفاق والخيانة بين ساويرس ومصطفى بكري
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اتهامات بـ النفاق والخيانة بين ساويرس ومصطفى بكري
التاريخ : 24-12-2017 01:39:39 المشاهدات: 480

وطنا اليوم-عمان:فجر سؤال من أحد المتابعين المصريين لرجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس عن رأيه في الصحفي مصطفى بكري مواجهة ساخنة كانت ساحتها موقع التواصل الاجتماعي تويتر تضمنت شتائم واتهامات بالخيانة .

وردا على أحد متابعيه الذي قال: "سؤال بس.. إجابتك هتأكد لنا حاجات كتير بتحب مصطفى بكري؟ هاتقدر ترد"، رد رجل الأعمال بالقول: "مبحبوش خالص (لا أحبه أبدا)... رجل كل العصور"، مرفقا ردا بصور لبكري مع زعماء سياسيين في مراحل مختلفة.

عرض الصورة على تويتر

بدوره رد مصطفى بكري على الانتقادات التي وجهها له رجل الأعمال نجيب ساويرس بتذكيره بالقضية التي أدينت فيها إحدى شركاته بالتجسس لإسرائيل. وقال على حسابه الخاص في "تويتر": "اتهم في قضية تمس الأمن القومي فضحى بأحد موظفيه، فهل يمكن أن تثق فيه؟!".
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