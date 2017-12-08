هنية يتوقع قرارات أميركية خطيرة بشأن القدس والقضية الفلسطينية

وطنا اليوم-عمان: قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، السبت إن الحركة لديها معلومات بأن الإدارة الأميركية قد تقدم على قرارات مفصلية جديدة بشأن القدس والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر علمي نظمته "حماس" في مدينة غزة، تحت مسمى مؤتمر القدس العلمي الحادي عشر بعنوان "الأبعاد الإستراتيجية لقضية القدس وآليات استنهاض الأمة للدفاع عنها".

وقال هنية "لدينا معلومات من جهات معنية (لم يذكرها) أن الإدارة الأميركية قد تقدم على الاعتراف بيهودية الدولة وضم المستوطنات للقدس، وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين".

وأضاف "نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة لكل مسيرة التسوية وترتيب البيت الفلسطيني ورفع اليد عن المقاومة".

وتابع "السلطة مطالبة بموقف واضح فيما يخص اتفاقية أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال (إسرائيل".

وقال هنية "كل ما يقوم به الاحتلال في القدس باطل وزائل، و القدس عاصمة سياسية لدولة فلسطين وعاصمة دينية للمسلمين وعاصمة إنسانية لأحرار العالم".

و تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، ردًا على اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، القدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

وكان قرار ترامب في السادس من كانون الأول/ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مخالفا للسياسة الأميركية التي كانت متبعة حتى الآن.

والرؤساء الذين سبقوا ترامب من بيل كلينتون إلى جورج بوش قطعوا الوعد نفسه لكنهم تراجعوا عن تنفيذه عند توليهم المنصب.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنتها عاصمتها "الأبدية والموحدة" في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة. ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادا لقرارات المجتمع الدولي.

ويشكل وضع القدس احد اكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.