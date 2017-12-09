 وطنا نيوز -فرنسا.. نشر نحو 100 ألف عنصر أمن خلال عيد الميلاد
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فرنسا.. نشر نحو 100 ألف عنصر أمن خلال عيد الميلاد
التاريخ : 23-12-2017 04:05:11 المشاهدات: 848

وطنا اليوم ـ عربي دولي 

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن ما يقارب المئة ألف عنصر أمن سينتشرون يومي الأحد والاثنين للحفاظ على الأمن في عيد الميلاد، خصوصا في المواقع السياحية والكنائس، تحسبا لوقوع أي هجوم إرهابي.

وسينتشر أكثر من خمسين ألف عنصر شرطة، ونحو ستة وثلاثين ألفا من الدرك، وسبعة آلاف عسكري، علما أن العدد كان أقل بستة آلاف العام الماضي.

يشار إلى أنه منذ العام 2015، أوقعت الهجمات التي شنّها متطرفون مئتين وواحدا وأربعين قتيلا في فرنسا.
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