التحالف: سفينة محملة بالوقود تصل ميناء الحديدة اليمني

وطنا اليوم ـ عربي دولي

أفاد مصدر رسمي بقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بأنه ورد إلى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بقيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن طلب تصريح دخول سفينة تحمل اسم Bahia Danas تحمل على متنها 13 ألفا و808 طن متري من الوقود إلى ميناء الحديدة.

وذكر المصدر أن السفينة قد وصلت فعلا إلى الميناء الساعة 8:48 من صباح هذا اليوم.

مؤكدا حرص قوات التحالف على استمرار ودعم الأعمال الإنسانية والإغاثية.

وكان المتحدث باسم التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، قد قال بأن ميليشيات الحوثي تعيق توزيع اللقاحات، وتنهب المساعدات الطبية والغذائية.

فيبدو أن ميليشيات الحوثي لا تنفك عن مواصلة عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين الإنسانية.

اتهامات المالكي تأتي رغم إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاشتباه بحالة إصابة مليون شخص بالكوليرا، وسط توقعات بظهور موجة جديدة من المرض في مارس وأبريل المقبلين.

وكانت قيادة التحالف أعلنت يوم الأربعاء السماح باستمرار فتح ميناء الحديدة - الخاضع لسيطرة الانقلابيين - لاستقبال المواد الإغاثية والمستلزمات التجارية.

قيادة التحالف قالت إنها ستسمح باستمرار فتح ميناء الحديدة لمدة 30 يوماً لتطبيق مقترحات مبعوث الأمين العام الخاص لليمن بشأن الميناء.

خطوة لاقت ترحيباً من حكومات غربية عدة بينها بريطانيا، التي عبرت عن قلقها تجاه استمرار ميليشيات الحوثي في عرقلة وصول المساعدات وزعزعة الاستقرار في الإقليم.