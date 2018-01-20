الرئيسية | وفيات وفيات السبت 20/1/2018

- اسكندر سليم منيزل الدبابنة - قرب جامعة عمان الأهلية

- المهندس محمد عزام محمد طاهر الشريف - الجندويل

- بشرى نديم طاهر جاموس - الشميساني

- تركية عبد الرحمن ابو عنزة الحياصات - ديوان عشيرة الحياصات

- جريس ميشيل فشحو - السلط

- مرغريت يوسف نجم شحادة - الصويفية

- نظمية أم الكامل - الرابية التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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