 وطنا نيوز -وفيات السبت 20/1/2018
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وفيات السبت 20/1/2018
التاريخ : 20-01-2018 10:30:05 المشاهدات: 1191

- اسكندر سليم منيزل الدبابنة - قرب جامعة عمان الأهلية
- المهندس محمد عزام محمد طاهر الشريف - الجندويل
- بشرى نديم طاهر جاموس - الشميساني
- تركية عبد الرحمن ابو عنزة الحياصات - ديوان عشيرة الحياصات
- جريس ميشيل فشحو - السلط
- مرغريت يوسف نجم شحادة - الصويفية
- نظمية أم الكامل - الرابية

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