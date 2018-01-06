 وطنا نيوز -وفيات السبت 6/1/2018
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
وفيات السبت 6/1/2018
التاريخ : 06-01-2018 01:58:36 المشاهدات: 649

وطنا اليوم ـ وفيات 

وفيات السبت  6/1/2018 :

سلوى حسین محمد العودات "الحتاملة" – الحصن 
أحمد محمود خلیل الشیخ إبراھیم - رابطة أھالي كفرراعي 
نایفة عبد فلیح العبداللات – حي الرواق 
جورج موسى نویران مضاعین – الفحیص 
فیولیت اندراوس الیاس شامیة – العبدلي
سلیمان غطاس عویس – جرش 
جمال موسى سلیم عباسي – الحصن 
وداد مسعد سلامة الطوال – مادبا 
غالب ابراھیم ناصر الصایغ – الصویفیة 
تیسیر أحمد ذیب الحیاري - السلط 
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق