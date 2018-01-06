وفيات السبت  6/1/2018 :

سلوى حسین محمد العودات "الحتاملة" – الحصن أحمد محمود خلیل الشیخ إبراھیم - رابطة أھالي كفرراعي نایفة عبد فلیح العبداللات – حي الرواق جورج موسى نویران مضاعین – الفحیص فیولیت اندراوس الیاس شامیة – العبدلي سلیمان غطاس عویس – جرش جمال موسى سلیم عباسي – الحصن وداد مسعد سلامة الطوال – مادبا غالب ابراھیم ناصر الصایغ – الصویفیة تیسیر أحمد ذیب الحیاري - السلط
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.