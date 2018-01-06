الرئيسية | وفيات وفيات السبت 6/1/2018

وطنا اليوم ـ وفيات وفيات السبت 6/1/2018 : سلوى حسین محمد العودات "الحتاملة" – الحصن

أحمد محمود خلیل الشیخ إبراھیم - رابطة أھالي كفرراعي

نایفة عبد فلیح العبداللات – حي الرواق

جورج موسى نویران مضاعین – الفحیص

فیولیت اندراوس الیاس شامیة – العبدلي

سلیمان غطاس عویس – جرش

جمال موسى سلیم عباسي – الحصن

وداد مسعد سلامة الطوال – مادبا

غالب ابراھیم ناصر الصایغ – الصویفیة

تیسیر أحمد ذیب الحیاري - السلط التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر