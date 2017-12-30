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وطنا اليوم ـ وفيات وفيات السبت 30/12/2017 : - الحاج صالح محمد سعايدة - دابوق

- الحاجة أمون عبدالله (أبو جوهر) الدباس - الرابية

- الحاجة حسنة عبد العزيز زيدان – ضاحية الرشيد

- الحاجة فاطمة معروف عساف - اربد

- الشيخ ذيب فايز باشا الشراري - معان

- بركات عودة الله الزوايدة - العبدلي

- خليل حنا خلف حدادين – مدينة الحسين الرياضية

- رفقة عبدالكريم عابدين - جمعية خليل الرحمن

- صبحي سليمان حمدان ذياب - الجبيهة

- عبدالرحمن سليمان مصطفى الدلقموني - اربد

- كريم نديم حنا غرغور – بيادر وادي السير

- محمود اسماعيل الريالات - السلط

- نجاح يحيى الموصلي – طريق المطار

- نديم حنا توفيق غرغور – بيادر وادي السير

- وداد يوسف خليل مرار - مادبا التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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