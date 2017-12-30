 وطنا نيوز -وفيات السبت 30/12/2017
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وفيات السبت 30/12/2017
التاريخ : 30-12-2017 10:46:30 المشاهدات: 798

وطنا اليوم ـ وفيات 

وفيات السبت 30/12/2017 :

- الحاج صالح محمد سعايدة - دابوق
- الحاجة أمون عبدالله (أبو جوهر) الدباس - الرابية
- الحاجة حسنة عبد العزيز زيدان – ضاحية الرشيد
- الحاجة فاطمة معروف عساف - اربد
- الشيخ ذيب فايز باشا الشراري - معان
- بركات عودة الله الزوايدة - العبدلي
- خليل حنا خلف حدادين – مدينة الحسين الرياضية
- رفقة عبدالكريم عابدين - جمعية خليل الرحمن
- صبحي سليمان حمدان ذياب - الجبيهة
- عبدالرحمن سليمان مصطفى الدلقموني - اربد
- كريم نديم حنا غرغور – بيادر وادي السير
- محمود اسماعيل الريالات - السلط
- نجاح يحيى الموصلي – طريق المطار
- نديم حنا توفيق غرغور – بيادر وادي السير
- وداد يوسف خليل مرار - مادبا
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