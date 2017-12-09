وفاة سيدة اربعينية سقطت عن احدى العمارات السكنية بمنطقة الشميساني
التاريخ : 23-12-2017 04:21:26
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وطنا اليوم ـ عمان ـ وفيات
توفيت سيدة اربعينية عقب سقوطها عن الطابق الرابع لاحدى العمارات السكنية بمنطقة الشميساني في العاصمة عمان ، مساء امس الجمعة .
وقال مصدر امني ان الجثة حولت الى الطبيب الشرعي وبوشر بالتحقيقات .
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