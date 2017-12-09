الرئيسية | وفيات وفاة سيدة اربعينية سقطت عن احدى العمارات السكنية بمنطقة الشميساني

وطنا اليوم ـ عمان ـ وفيات توفيت سيدة اربعينية عقب سقوطها عن الطابق الرابع لاحدى العمارات السكنية بمنطقة الشميساني في العاصمة عمان ، مساء امس الجمعة . وقال مصدر امني ان الجثة حولت الى الطبيب الشرعي وبوشر بالتحقيقات . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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