الرئيسية | شباب و جامعات الدكتور خميسي يشارك باجتماعات المجلس التنفيذي لكليات الاداب في المغرب

مان 21 كانون الثاني من حسن محاسنه.

شارك الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور حميدي خميسي، باجتماع المجلس التنفيذي للجمعية العلمية لكليات الآداب الذي نظمه الاتحاد، بالتعاون مع جامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس بالمغرب.



وعرض الدكتور خميسي، اهداف الاتحاد ورسالته النبيلة التي تتمثل في الارتقاء بالإنسان العربي ورفع أداء الجامعات العربية ووزارات التعليم العالي من خلال العمل على ضمان الجود والانفتاح على مختلف الجامعات والبرامج الدولية والحرص على تصنيفها ضمن الجامعات المتقدمة في العالم، مؤكدا ضرورة التواصل المستمر بين مختلف الهيئات والمجالس والمراكز التابعة للاتحاد، وانخراط الجامعات المغاربية في الاتحاد لتدعيمه بكفاءات وخبرات علمية مختلفة.



واستعرض رئيس الجمعية الدكتور زياد الزعبي، الإنجازات التي تم تحقيقها والتقرير المالي والإداري لجمعية كلية الآداب، داعيا لتعزيز آفاق التعاون بين الكليات المتناظرة وتقديره للجهود المبذولة لإصدار المجلة البحثية للجمعية بانتظام.



وأشار رئيس المجلس الدولي للغة العربية الدكتور علي موسى، إلى الدور الذي يقوم به المجلس الدولي للغة العربية للنهوض بها والدعوة لتغيير الاستراتيجيات بشكل مرن واستعمال التقنيات التربوية الحديثة لتعليمها لغير الناطقين بها، خاصة في ظل الإقبال المنقطع النظير على تعلم اللغة العربية عبر العالم.



وجدد رئيس جامعة مولاي إسماعيل الدكتور الحسن السهبي، بحضور عمداء من جامعات أردنية وعربية، الدعوة لاستضافة واحتضان الاجتماع المقبل، واستعداده لخدمة اللغة العربية التي تمثل عامل وحدة متينة بين الدول العربية والسعي لدفع الجامعات المغربية للانخراط في الاتحاد.















التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر