الرئيسية | شباب و جامعات الملتقى السنوي لخريجي هندسة فيلادلفيا

وطنا اليوم-عمان:تنظم جامعة فيلادلفيا يوم 6 آذار المقبل الملتقى السنوي لخريجي كلية الهندسة بالتعاون مع نقابة المهندسين الاردنيين بعنوان "خريجوا الهندسة" ودورهم في تنمية المجتمع". وبيّن الأستاذ الدكتور قاسم العبيدي عميد كلية الهندسة بأن الفعاليات ستشمل القاء الضوء على تجارب ناجحة ومتميزة لخريجي كلية الهندسة بالاضافة إلى مداخلات من نقابة المهندسين الاردنيين وحقل العمل داخل المملكة وخارجها من اجل تشخيص نقاط الضعف والقوة في الخطط الدراسية والبحث في وسائل تطويرها.

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