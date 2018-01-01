أبو غزالة يفتتح حاضنة أعمال جامعة البترا

عمان - رعى العين الدكتور طلال أبو غزالة افتتاح حاضنة الأعمال في جامعة البترا بحضور رئيس الجامعة الدكتور مروان المولا والمستشار الأعلى للجامعة الدكتور عدنان بدران ونائب رئيس الجامعة الدكتور محمد العناني وعمداء الكليات ومدراء الدوائر في الجامعة.

وقال المولا "قمنا منذ عدة سنوات بإنشاء حاضنات المشاريع الإبداعية في كلية تكنولوجيا المعلومات وها نحن نحتفل اليوم بافتتاح هذه الأعمال والمشاريع الريادية للطلبة في كلية العلوم الإدارية والمالية التي أطلقنا عليها اسم "السيق" مستلهمين ذلك من روح الحضارة النبطية وإبداعاتها الخالدة وإصرار للفنان النبطية على تطويع الصخر للتعبير عن رؤيته وموهبته".

وأضاف المولا "ما نطمح إليه ونسعى جاهدين لتحقيقه هو الربط بين هذه الحواضن وما يضخ فيها من مشاريع إبداعية للطلبة وبين رجال الأعمال والواقع الاقتصادي والتجاري، وغيرهما من ميادين الإنتاج والتنمية وذلك لتحويل هذه الأفكار الإبداعية إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع تسهم بشكل فعال المشاريع التنموية لهذا الوطن".

وخلال حفل الافتتاح استعرض الطلبة أعمالهم التي تضمنتها الحاضنة وتنوعت ما بين تطبيقات تكنولوجية ومشاريع معرفية، تقدم الخدمات التقنية للفرد، كما تمت زيارة مركز الريادة والإبداع في كلية تكنولوجيا المعلومات.

وأعرب الدكتور أبو غزالة عن فخره وتفاؤله بتلك الاختراعات التي من شأنها ستسهم في تحويل الأردن إلى مجتمع معرفي، مؤكدا أهمية تحويل تلك الاختراعات إلى منتج، حيث أن تحويل اختراع واحد منها إلى منتج قادر على المساعدة في حل العديد من مشاكل الأردن المادية، مؤكدًا ثقته بأن مستقبل الأردن سيكون أفضل بكثير مما هو عليه الآن بقيادة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته، وبالاهتمام بهذه الفئة التي ستنقلنا إلى عامل المعرفة. وفي الوقت ذاته بين أهمية البحث العلمي في الجامعات، الذي يجب أن يكون موجها إلى الطلبة واختراعاتهم.