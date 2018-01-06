الرئيسية | شباب و جامعات هندسة فيلادلفيا تنظم ورشة تأهيلية بعنوان هندس مهنتك

وطنا اليوم-عمان:نظمت كلية الهندسة في جامعة فيلادلفيا اليوم الخميس ورشة عمل تأهيلية لسوق العمل بالتعاون مع لجنة المهندسين الشباب بنقابة المهندسين الأردنيين بعنوان "هندس مهنتك"،بمشاركة الطلبة المتوقع تخرجهم في كلية الهندسة.



وبين رئيس الجامعة الدكتور معتز الشيخ سالم ان التطور المستمر في عالم التقنيات أدى إلى تطور كبير في الأجهزة والمعدات والنظم وأثر على نمط الحياة والتفكير وفارض واقعا جديدا في كيفية اعداد مهندسين وتقنيين للتعامل مع هذه التطورات، مشيرا الى انه يقع على عاتق الجامعات ونقابة المهندسين متابعة هذه التطورات والوقوف على كل جديد في مجال الهندسة والتكنولوجيا لخدمة المجتمع.



وقال عميد كلية الهندسة الدكتور قاسم موسى العبيدي أن الجامعة رفدت سوق العمل المحلي والأقليمي بمهندسين في تخصصات هندسية متنوعة، وشاركت في العديد من المهرجانات والملتقيات والمؤتمرات المحلية والأقليمية والدولية وحصدت العديد من الجوائز المتقدمة، مضيفا ان اعداد المهندس الجيد يقوم على الموازنة بين العلوم النظرية والعلوم التطبيقية ويركز خلال عمله على الجانب التطبيقي في حل المشاكل وتحسين الأداء.



وأكد ممثل نقيب المهندسين الأردنيين المهندس محمد الرفاعي تميز جامعة فيلادلفيا في التعليم الهندسي ودورها الكبير في تعزيز الجانب التطبيقي في الخطط الدراسية وانعكاسه على مستوى. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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