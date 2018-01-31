 وطنا نيوز -"الجامعات العربية" تشارك باجتماعات المؤتمر العربي الاوروبي الخامس ببروكسل
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"الجامعات العربية" تشارك باجتماعات المؤتمر العربي الاوروبي الخامس ببروكسل
التاريخ : 18-01-2018 04:42:21 المشاهدات: 560

 

عمان 18 كانون الثاني من حسن محاسنه .

شارك الامين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان ابو عرابي العدوان  في الاجتماع التحضيري لعقد المؤتمر العربي الاوروبي الخامس في التعليم العالي الذي عقد في مبنى اتحاد الجامعات الاوربية ببروكسل بلجيكا .

 وقال الدكتور ابو عرابي ان الاجتماع بحث محاور وموضوعات المؤتمر وهي  التعاون في المجال العلمي والدراسات العليا  وتنقل الطلاب والاساتذه وضمان الجودة  والاعتماد والاعتراف بالشهادات المشتركة .

كما اقترح المجتمعون " بحضور الامين العام لاتحاد الجامعات الاوربية الدكتوره ليسلي ولسن وممثل عن جامعة برشلونه راموند تورنت  التي تحتتضن سكرتارية المؤتمر"  موعد عقد  المؤتمر  في تشرين الثاني  القادم في احدى الجامعات الاسبانية او العربية .

يشار الى ان تم عقد اربع مؤتمرات عربية اوروبية  حيث عقد الاول والثاني في جامعة برشلونه والثالث في جامعة الاميرة سمي للعلوم والتكنولوجيا  والرابع في جامعة محمد الخامس في المملكة المغربية .

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