 وطنا نيوز -الفقيه يكرم جامعة عمان الاهلية ممثلة بالدكتور ماهر الحوراني
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الفقيه يكرم جامعة عمان الاهلية ممثلة بالدكتور ماهر الحوراني
التاريخ : 17-01-2018 04:14:21 المشاهدات: 650

وطنا اليوم-التقى عطوفة مدير الامن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه مع الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة مديري جامعة عمان الاهلية يوم 17/1/2018.حيث قام اللواء الركن الفقيه خلال اللقاء  بتكريم جامعة عمان الاهلية " اولى الجامعات الخاصة " كونها جامعة خالية من العنف الجامعي منذ تاسيسها .

 

وقدم اللواء الركن الفقيه درع التكريم للدكتور ماهر الحوراني الذي اعرب عن امتنانه وامتنان أسرة  الجامعة لهذه اللفتة الكريمة 

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