 وطنا نيوز -محافظ جرش يزور فيلادلفيا
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محافظ جرش يزور فيلادلفيا
التاريخ : 16-01-2018 04:40:31 المشاهدات: 517

وطنا اليوم-استقبل مستشار جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور مروان كمال في مكتبه عطوفة الدكتور رائد العدوان محافظ جرش بحضور الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة.

 

واستمع المحافظ إلى تقديم عن نشأة الجامعة وتطورها والمستوى الذي وصلت اليه والدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع المحلي في العديد من المجالات وإجراء البحوث والدراسات العلمية.

وعبّر الدكتور العدوان عن اعجابه للمستوى الذي وصلت اليه الجامعة ، وبدوره عبر الدكتور كمال عن شكره وتقديره لهذه الزيارة آملاً استمرار التواصل بما يخدم المصلحة العامة ، وحضر اللقاء مستشار الرئيس الأستاذ الدكتور محمد عواد. 

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