جامعة البترا تكرم طلبتها المتفوقين

وطنا اليوم-أقامت جامعة البترا حفلا تكريميًا للطلبة المتفوقين أكاديميًا، وسلم رئيس الجامعة الدكتور مروان المولا الشهادات والهدايا التقديرية لمائة وتسع وثمانين طالبا متفوقًا في مختلف السنوات الدراسية، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور غازي أبو زيتون وأهالي المتفوقين، وقال المولا إن "إن التفوق هو مطلب أصحاب الهمم العالية، الذين يبحثون عن مكان راق في الحياة يحدوهم الإصرار على التميز".

وأكد المولا أن المكانة المتميزة التي حققها الطلبة المتفوقون "ليست هبة من أحد، ولا يظفر بها أحد مجانًا، أو صدفة، مهما بلغت ثروته، ومهما بلغ جاهه"، قائلا "إن هذه المكانة بحاجة إلى الإخلاص والبذل والتضحية بالإضافة للقدرات الذاتية".

وقال عميد شؤون الطلبة غازي أبو زيتون إن "ما يحققه هؤلاء الشباب من تفوق في مراحل دراستهم الجامعية ليس فقط موضع فخر واعتزاز لذويهم وإنما هو أيضًا موضع فخر واعتزاز من أسرة الجامعة بكل مكوناتها".

وأضاف أبو زيتون أن "هذا الاحتفال الذي يتكرر منذ اثني عشر عامًا بدون انقطاع هو دليل على الرعاية والاهتمام الذي توليه إدارة الجامعة والعاملين فيها لأبنائها الطلبة، وتقديرًا للجهود التي يبذلونها بأن يكونوا لبنة صالحة في مجتمعهم، يساهمون في بناء وطنهم".

وألقت الطالبة هديل أبو شقرة كلمة الطلبة المتفوقين قائلة إن "طلب العلم واجب وفريضة ووجوبه ذاك يستلزم بالضرورة إدراك متونه وسبر أسراره التي تميز الطلبة بعضهم عن بعض، بل ويستلزم المنافسة الشريفة في نيل أعلى المراتب من خلال تحصيل العلم والعمل به أو بما يستخلصه المرء من خيرات ذاك العلم".

وتضمن حفل التكريم فقرات فنية وموسيقية، وحضره أهالي الطلبة المكرمين.