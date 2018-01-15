الرئيسية | شباب و جامعات الملحق الثقافي العراقي يزور فيلادلفيا

وطنا اليوم-عمان:استقبل الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور حيدر كامل زيدان الملحق الثقافي في السفارة العراقية في عمان بحضور الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة.



رحب مستشار الجامعة بالضيف واكد على أهمية التواصل الدائم بين الجامعة والملحقية بما يحقق الأهداف المرجوة وثمّن حرس الملحقية على متابعة شؤون الطلبة والاستفسار عن احوالهم ، بدوره عبّر الملحق الثقافي عن سعادته بزيارة جامعة فيلادلفيا وهن انجازات والخطط التي تهدف الجامعة إلى تحقيقها.



وحضر اللقاء الأستاذ الدكتور محمد عواد مستشار الرئيس والاستاذ الدكتور عبد المطلب جابر عميد كلية الصيدلة ، والدكتور خلدون بطيحة عميد القبول والتسجيل.



وفي سياق متصل التقى الملحق الثقافي العراقي اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة من ابناء الجالية العراقية للاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بحضور عميد شؤون الطلبة وعميد القبول والتسجيل وعميد كلية الهندسة ومدير العلاقات العامة والثقافية في الجامعة. وقدمت الجامعة درعاً تذكارياً للضيف. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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