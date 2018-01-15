فريق من جامعة البترا يتوصل لتركيبة صيدلانية تولد الدفء في الجسم

وطنا اليوم-عمان:توصل فريق من طلبة جامعة البترا إلى تركيبة صيدلانية لمشروب يساعد على بعث الدفء في جسم الإنسان، بعيدًا عن أي مدخلات كحولية، وتأهل فريق "Here for heat" إلى التصفيات نصف النهائية في مسابقة "هالت" للمؤسسات الاجتماعية الناشئة، التي ستعقد في أستراليا منتصف آذار المقبل.

وبحسب الطلبة القائمين على المشروع فإن التركيبة الخاصة بالمشروب مكونة من مواد طبيعية ومفيدة وآمنة تعمل على توليد الدفء في جسم الإنسان وهي خالية من الكحول وأية مواد ضارة وتعد بديلا صحيًا للمشروبات الكحولية المستخدمة في الدول ذات المناخ البارد، كما أنها تعمل على تحسين الدورة الدموية للأطراف.

وتعد مسابقة "هالت" مسابقة طلابية مفتوحة للطلاب الجامعيين من مختلف أنحاء العالم. تتنافس الفرق المشاركة فيها على تدشين مشروعات وبناء مؤسسات اجتماعية جديدة تهدف إلى معالجة أحد التحديات الاجتماعية العصيبة. ويتلقى الفريق الفائز جائزة يبلغ قدرها مليون دولار أمريكي.

وتهدف الجائزة السنوية إلى إطلاق مؤسسات اجتماعية جديدة قادرة على إحداث تغييرات جذرية في العالم وتخريج الجيل القادم من رواد الأعمال الاجتماعية.

ويضم فريق طلبة جامعة البترا المتأهل كل من الطالبة راما أبو صفية وشادن ذويب وضحى غازي، بإشراف الدكتور وائل أبو دية والدكتورة كنزا منصور.