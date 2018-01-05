وفد من جامعة عمان الأهلية يزور مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية

وطنا اليوم-قام وفد من جامعة عمان الأهلية برئاسة الدكتور مصطفى العطيات عميد شؤون الطلبة ورئيس اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع، بزيارة إلى مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية يوم 10/1/2018، لتوزيع الملابس على 250 فرد من متلقي الخدمة في المركز، حيث شارك في هذه الحملة 8 من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية و14 طالباً وطالبة.

وأشار د. مصطفى العطيات إلى أن هذه الحملة هي بداية لتعاون ودعم جامعة عمان الأهلية لمستشفى المركز الوطني، حيث قام الوفد بتوزيع الملابس على النزلاء وعمل جولة ميدانية لتفقد أحوالهم واحتياجاتهم للعمل على توفيرها في أقرب وقت.

فيما ثمن مدير المستشفى الدكتور نايل طلال العدوان الدور الذي تقوم به جامعة عمان الاهلية لخدمة المجتمع المحلي، قبل أن يقوم في نهاية الزيارة بتوزيع شهادات الشكر والتقدير على المشاركين في هذه الحملة.