الرئيسية | شباب و جامعات يوم علمي في قسم إدارة المستشفيات في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم-عمان:رعى الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا فعاليات اليوم العلمي السنوي 2018 لقسم إدارة المستشفيات وبعنوان' إدارة المعلومات الصحية' وبمشاركة كلية العلوم الإدارية والمالية وعميدها الدكتور عصام نجيب الفقهاء.



وكان من ابرز ضيوف اليوم العلمي مدير شركة الحوسبة الصحية (حكيم) الدكتور يوسف عبيدات، ومدير مكتبة الأردن الطبية الالكترونية (علم) ممثلة بالدكتور غيث سلامة ومدير مديرية المعلومات والدراسات الصحية في وزارة الصحة الأردنية الدكتور نشأت الطعاني.



وفي الكلمة الافتتاحية لرئيس الجامعة تم التأكيد على أهمية 'إدارة المعلومات الصحية' والتي اصبحت من أهم أولويات اعادة هيكلة النظام الصحي في الأردن ومكون لا غنى عنه في مؤسسات الرعاية الصحية لدورها الحيوي في تحسين وتسريع وتيرة وآليات التعامل مع المرضى.



واشتمل اليوم العلمي على محاضرات ونقاشات قدمت من قبل المشاركين تبين الدور الاساسي الذي تقوم به الجهات المشاركة والتحديات التي تواجهها عملية حوسبة النظام الصحي الأردني والتي تعتمد على نشر التكنولوجيا الصحية والتي اصبحت جزءاً رئيسياً لا غنى عنه في مؤسسات الرعاية الصحية لما توفره من سرعة التواصل والإنجاز, ومواكبة لتطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغطية لكافة الجوانب الخدمية التي تسهل توفير المعلومات وقواعد البيانات اللازمة لتكون صلة الوصل بين متلقي الخدمات الصحية ومقدميها وتحقيق الأهداف العلمية والتعليمية والبحثية.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور ناصر سيف رئيس القسم التوصيات التي اتفق عليها المشاركين والتي ركزت على أهمية الاستمرار والتوسع في تطبيق برنامج الحوسبة, وتلا ذلك قيام الأستاذ الدكتور رئيس جامعة وعميد الكلية بتوزيع الدروع التقديرية على المشاركين. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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