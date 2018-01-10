في الذكرى السنـوية الثانيـة لوفاة الحوراني...رسالة من أبناءه الى أسرة الجامعة

وطنا اليوم-عمان:في الذكرى السنـوية الثانيــــــــة لوفاة مؤسس جامعة عمان الأهلية الدكتور أحمد الحوراني تقدم أبناؤه وبناته برسالة الى اسرة الجامعة هذا نصها :

أسرتنا في جامعة عمان الاهلية من العاملين والطلبة والخريجين

تحية طيبة وبعد،،،

بتوفيق من الله تعالى وبإيمانه بالله وما وهبه من علم وإصرار وإجتهاد استطاع والدنا أن يخطَ قصة نجاح افتخر بها ويفتخر بها كل من عرفه او عمل معه، وكان يسعد بكل قصة نجاح يعرفها عن العاملين في كل المؤسسات التي كان مسؤولاً عنها وقصص نجاح أبناء هذا الصرح العلمي المميز.

وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية لإنتقاله لدار الحق فإننا نتوجه بالدعاء له بالرحمه ونتمنى لكم جميعاً الإستمرار بالعطاء والإنجاز لما يستحقه منكم وطنكم وبما يعكس الصورة الحضارية لهذا البلد العظيم ليكون لكل منكم قصته التي يفتخر بها مستقبــلاً لبناء وطننا العربي من المحيط الى الخليج وإعطاء صورة مشرقة أينما ذهبنا في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم... .وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...... أبناء الدكتور احمد الحوراني رحمه الله.







