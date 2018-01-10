فيلادلفيا تتلقى التهنئة من رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط

وطنا اليوم-عمان:تلقى الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا كتاباً من السيد جواد الحمد رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط / رئيس اللجنة العليا المشرفة على جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية يتضمن التهنئة بفوز الطالبة يسرى مفيد محمد مهدي احد طالبات جامعة فيلادلفيا من قسم العمارة في كلية الهندسة بالمركز الرابع على بحثها "أزمات الطاقة والمياه والموارد واتجاهات الدولة في معالجتها" وذلك من خلال جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية (الدورة التاسعة عشرة) وتضمن الكتاب الإشادة من قبل لجنة التحكيم بالحث وبيّن الحمد أن هذا الفوز هو تعبير واضح على المستوى المتميز الذي وصلت اليه جامعة فيلادلفيا ودلالة واضحة على دعم المسيرة العملية البحثية للطلبة.

ومن الجدير بالذكر أن طلبة كلية الهندسة في جامعة فيلادلفيا قد حصلوا على العديد من الجوائز من خلال الكثير من المشاركات في الفعاليات المختلفة