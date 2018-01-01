الرئيسية | شباب و جامعات الجامعات العربية تجري فحصا لعضويتي جامعة البريمي وكلية البريمي الجامعية بسلطنة عمان

عمان 11 كانون الثاني وطنا نيوز من حسن محاسنه اجرت لجنة فحص العضوية المشكلة من الأمانه العامه لاتحاد الجامعات العربية برئاسة الامين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان ابوعرابي العدوان فحصا لعضوية جامعة البريمي ولكلية البريمي الجامعية في سلطنة عُمان . واستمعت اللجنة المشكلة من عضوية رئيس جامعة البتراء الدكتور مروان المولا ورئيس جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا الدكتور غالب الرفاعي الى شرح نوضيحي حول نشأة وتطور الجامعة وأعداد الطلبة والأساتذة والبرامج والخطط الدراسية من رئيس الجامعة الدكتور نبيل القاضي بحضور نواب الرئيس وعمداء الكليات فيما استعمت . كما استمعت اللجنة لعميد كلية البريمي الجامعية الدكتور محمد فرحان المجالي ورئيس مجلس إدارة الكلية الشيخ احمد بن ناصر النعيمي، حول الأقسام والبرامج التدريسية وجالت المباني المُسانده والقاعات التدريسية والتسجيل والمكتبة . وقال الدكتور ابو عرابي بحسب بيان صحفي اليوم ان اللجنة ستقوم بدراسة واقع الحال بناءاً على الزيارة الميدانية ورفع التوصية التي تراها مناسبة للمجلس التنفيذي ثم للمؤتمر العام لاتخاذ القرار المناسب بشأن العضوية. ح.م التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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