الرئيسية | شباب و جامعات فيلادلفيا تكرم المشاركين في الدورة التدريبية أساليب التوعية بمخاطر الادمان

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم أهمية التصدي لآفة المخدرات والى ضرورة حماية الشباب من خطر الادمان على المخدرات ، جاء ذلك من خلال حفلة تكريم التي نظمته عمادة شؤون الطلبة لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية الذين حضروا الدورة التدريبية "أساليب التوعية بمخاطر الادمان على المخدرات"، التي عقدت في رحاب الجامعة، وأشرف عليها النقيب نبيل الرواشدة من ادارة مكافحة المخدرات، بدوره عبّر الدكتور مصطفى الجلابنة عميد شؤون الطلبة عن أهمية هذه الدورة وخطة مكتب الارشاد السلوكي وتنفيذها على أرض الواقع مقدراً دور ادارة مكافحة المخدرات في محاربة هذه الآفة، كما قدم شكره للنقيب نبيل الرواشدة على جهوده خلال فترة انعقاد الدورة.



وبيّنت الدكتورة سناء الخوالدة أن الهدف الأساسي من الدورة تمكين أكبر عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية من تقديم التوعية والارشاد داخل كلياتهم، الأمر الذي سيؤدي إلى استفادة أكبر عدد ممكن من الطلبة من برامج التوعية.



وتم تكريم النقيب في نهاية الحفل الذي حضرهالأستاذ الدكتور محمد أمين عواد مستشار الرئيس،ومدير العلاقات العامة السيد فراس القاضي. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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