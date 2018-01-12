الرئيسية | شباب و جامعات دورة مدقق داخلي معتمد وفقاً لمواصفة الأيزو في عمان الاهلية

وطنا اليوم-عمان:عقدت جامعة عمان الأهلية دورة تدريبية لمجموعة من موظفيها حول مواصفة الأيزو (2015:9001) بالتعاون مع شركة لويدز ريجستير بعنوان " مدقق داخلي معتمد "، والتي عقدت قبل ايام على مدار يومين في رحاب الجامعة بحضور السيد إياد شعبان مساعد الرئيس للشؤون الإدارية والجودة، حيث تأتي هذه الدورة في إطار مساعي الجامعة المستمرة للارتقاء بمستوى التأهيل والكفاءة لأداء موظفيها من ناحية، وتعزيز أسس الاعتماد ومعايير النوعية وضمان الجودة على مستوى الجامعة والبرامج الأكاديمية من ناحية أخرى. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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