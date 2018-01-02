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جامعة عمان العربية تحتفل بيوم الشجرة
وطنا اليوم-عمان:برعاية الأستاذ الدكتور ماهر سليم رئيس الجامعة، نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية احتفالاً بيوم الشجرة بمشاركة د. فؤاد الجوالده عميد شؤون الطلبة وعمداء الكليات المختلفة، وعدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلابية في الجامعة.
وأضاف د. فؤاد الجوالده عميد شؤون الطلبة بأن الجامعة تهدف من خلال هذا الاحتفال إلى تعزيز مستوى الوعي عند طلبة الجامعة بالاهتمام بزراعة الأشجار والمحافظة عليها ورعايتها، وتعميق الانتماء بالأرض.
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