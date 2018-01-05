الرئيسية | شباب و جامعات فيلادلفيا تطلق الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة

وطنا اليوم-عمان:اعلن الدكتور معتز الشیخ سالم رئیس جامعة فیلادلفیا انطلاق الخطة الاستراتیجیة للسنوات الخمس القادمة (2018-2022 (بعد أن تم عرضھا على مجلس امناء الجامعة. وأكد الدكتوررئیس الجامعة بأن الخطة تسعى لتغطیة جوانب القصور في الخطة السابقة والانطلاق بالجامعة إلى آفاق واسعة ومستقبل رحب فیما یتعلق بمكونات الجامعة وعملیاتھا المستقبلیة. وقال اننا نعول في تحقیق ما نصبوا الیھ على اخلاص جمیع أفراد مجتمع الجامعة وتفانیھم في سبیل الدفع بجامعة فیلادلفیا لأن تتبوأ مركزاً بین الجامعات المرموقة عالمیاً موضحاً بأنھ قد تم تشكیل ثلاث لجان رئیسیة على مستوى الجامعة لتنفیذ المھام وأن ذات العلاقة بالخطة الاستراتیجیة وھي: اللجنة العلیا، اللجنة التوجیھیة واللجنة الفنیة . كما تم تكوین فرق العمل الخاصة بالكلیات وقال رئیس الجامعة بأنھ ومع انتھاء فترة الخطة الاستراتیجیة السابقة (2012- 2017 (لجامعة فیلادلفیا وبمؤازرة الادارة العلیا للجامعة وجمیع منتسبیھا من ھیئة تدریس وموظفین وطلبة تم تحقیق العدید من الانجازات في تنفیذ برامج تلك الخطة التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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