أبو غزالة: التعليم الإبداعي مصدر الثروة في المستقبل

وطنا اليوم-عمان:قال العين الدكتور طلال أبو غزالة أن عملية التغيير المستمر هي أساس النجاح، وان العالم الآن يمر في مرحلة تغيير جذري للتحول نحو عالم المعرفة ولا بد من مواكبة هذا التحول.

وبين في محاضرة أمام طلبة جامعة البترا بعنوان "التعليم الإبداعي هو الوسيلة الوحيدة لصنع الثروة في المستقبل" نظمتها لجنة حوار البترا برعاية رئيس الجامعة الدكتور مروان المولا وحضور المستشار الأعلى للجامعة الدكتور عدنان بدران أن العالم ينتقل من الدولة الحديثة إلى دولة الإبداع والاختراع، الأمر الذي يؤكده وجود شركات إبداعية في عالم المعرفة حجمها أكبر من حجم الاقتصاد العربي.

وقال موجها حديثه للطلبة "أنتم المعنيون بمستقبل التعليم، والأقدر على قيادة التغيير"، مضيفًا أن "الإبداع ليس شرطا في اختراع شيء جديد وقد يكون في التطوير على ما هو موجود وهذا هو طريق الثروة والمستقبل والتقدم والنمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن العالم مقبل على مرحلة جديدة تتميز بالذكاء الاصطناعي، وأن ما نشهده حاليا هو مرحلة تأسيس البنى التحتية لهذا العالم.

وأكد أبو غزالة أن النجاح في الحياة العملية لن يكون إلا من خلال رسالة، يسعى الفرد لتحقيقها، ويحرص خلالها على خدمة وطنه وأمته لأن الكفاءة والجهد لا يكفيان، قائلا "من يريد النجاح لا ينتظر لفرصة بل هو يصنع الفرصة لنفسه".

ووجه الدكتور أبو غزالة الشكر لإدارة الجامعة على الدعوة، وتهيئة الفرصة للقائه بطلبة الجامعة الذين يمثلون جيل المستقبل المتسلح بالعلم والمعرفة.

وأشاد عميد كلية الإعلام في جامعة البترا الدكتور تيسير أبو عرجة بجهود الدكتور طلال أبو غزالة وسيرته الذاتية والعملية، قائلا إن "الدكتور أبو غزالة يعد نموذجًا في العصامية ويمثل قصة نجاح وطنية عالمية حقق خلالها النجاح تلو الآخر، وما زال يحقق النجاحات المستمرة".

وقدم الدكتور عدنان بدران درع الجامعة التكريمي إلى الدكتور أبو غزالة تقديرًا من الجامعة لجهوده وإنجازاته المتميزة على الصعيد الوطني والعربي والدولية، بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد العناني وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة الجامعة.