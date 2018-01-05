الرئيسية | شباب و جامعات ندوة في عمان العربية عن الواقع السياسي المحلي والاقليمي والدولي

وطنا اليوم-عمان:نظمت كلية القانون بجامعة عمان العربية ندوة بعنوان " تحليل الواقع السياسي المحلي والاقليمي والدولي".

وقال الوزير الاسبق الدكتور صالح ارشيدات: ان ‏الاردن يواجه مجموعة من ‏التحديات الأساسية تداخلت بين الأمني والاقتصادي والسياسي والإداري والجيوسياسي، ‏لكنه بالرغم من ذلك تبنى مشروع الإصلاح الشامل، والذي يعتبر حجر الأساس في مشروع جلالة الملك عبد الله الثاني النهضوي، كما ورد في الأوراق النقاشية السبعة، لبناء الدولة الوطنية الحديثة.



‏وبين أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الاردن واستمرار التنمية السياسية في اجواء من الحريات العامة وحقوق الانسان في اقليم مضطرب، مشيرا الى ان الاردن يواجه تحديات اقتصادية مزمنة بالإضافة الى ان القضية الفلسطينية تواجه اليوم أصعب اللحظات في ظل الاحتلال ‏الإسرائيلي وفشل مبادرة السلام والقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وكرم أ.د أحمد أبو شنب عميد كلية القانون معالي الدكتور ارشيدات بدرع الجامعة تقديراً وشكراً على تلبيته دعوة الجامعة التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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