الدكتور حميدي يباشر أعماله في اتحاد الجامعات العربية ويشيد بالانجازات الاردنية

وطنا اليوم-عمان:وصف الامين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور خميسي حميدي الجزائري جلالة الملك عبدالله الثاني بالقيادة الحكيمة والجبارة في الدفاع عن الحقوق العربية وخاصة القدس والقضية الفلسطينية .

و قدم التهاني لجلالته وللشعب الاردني والعربي بمناسبة العام الجديد داعيا الله ان يحفظه سندا للامة وان يكون العام الجديد عام خير وبركة .

واعرب في اول حديث صحفي خلال مباشرته العمل يوم 2-1-2017 في مقر الاتحاد بعمان عن سعادته بالعمل في الاردن الى جانب النخب الاكاديمية الاردنية والعربية لما فيه مصلحة للاجيال على مختلف مساحات الوطن العربي الكبير .

واشاد بالتطور العلمي والبحثي الذي يشهده الاردن من خلال انشاء الجامعات الرسمية والخاصة ومركز البحث والتطوير مؤكدا ان سياسة التعليم العالي في الاردن تسير وفق رؤية مدروسة وشاملة .

كما اشاد الدكتور حميدي الذي مثل لاول مرة منطقة المغرب العربي بالامانة العامة للاتحاد بالتطور العمراني والانجازات المتحققة في مختلف المجالات وخاصة الامنية التي تشكل في منطقة عاصفة من الاقليم واحة من الامن والامان .

وقد شغل الدكتور حميدي رئيسا لجامعة الجزائر واشرف على مئات الطلبة لمرحلتي الماجستير والدكتوراه وله العديد من الكتب و الابحاث العلمية في مجال الاداب والعلوم الانسانية وعلى موسوعة تلمسان عاصمة للثقافة الاسلامية وعمل مديرا لمجلة الخطاب الصوفي العالمية المحكمة وتراس مئات الملتقيات العلمية والادبية العربية والدولية .

يشار الى ان الدكتور حميدي قد فاز في انتخابات الامانة العامة الجديدة وللمرة الاولى عن منطقة المغرب العربي وذلك في ختام المؤتمر الخمسين لاتحاد جامعات الدول العربية والذي عقد في جامعة الامارات بمشاركة رؤساء ومدراء اكثر من 70 جامعة.