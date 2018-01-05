الرئيسية | شباب و جامعات ندوة التنوع الثقافي في المجتمع الأردني في عمان العربية

وطنا اليوم-عمان: برعاية الأستاذ الدكتور ماهر سليم رئيس الجامعة، نظمت اللجنة الاجتماعية والثقافية في الجامعة بالتنسيق مع اللجنة الاجتماعية في كلية العلوم التربوية والنفسية ندوة بعنوان "التنوع الثقافي في المجتمع الأردني".



تحدث في الندوة كل من معالي الأستاذ الدكتور محمد خير مامسر والدكتور باسم زيتو والسيد شكيب الشومري، وقامت الدكتورة فاطمة جعفر رئيسة اللجنة الاجتماعية والثقافية في الجامعة بإدارة الحوار.



قدم الدكتور مامسر موجزاً عن الأردنيين من الأصول القوقازية وهم الشيشان والشركس من حيث اصولهم وتواجدهم في الأردن، مؤكدا على دور الهاشميين في ادارة التنوع والمساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.



ثم تحدث الدكتور باسم زيتو عن المسيحيين الأردنيين من حيث أصولهم التي تعود الى ثلاثة مواقع، المسيحيون العرب والآراميون والأرمن مستعرضا تاريخهم وعلاقتهم بالدولة من عهد الخلفاء الراشدين وحتى اليوم.



أما السيد شكيب الشومري فقد تحدث عن آل معروف (الدروز) في الأردن من حيث تاريخهم في بلاد الشام وعلاقتهم بالهاشميين والثورة العربية الكبرى مستعرضا دورهم في خدمة الوطن.



وعلقت الدكتورة فاطمة جعفر بصفتها رئيسة منتدى التنوع الثقافي الأردني بقولها : ان المجتمع الأردني يشكل فسيفساء جميلة من التنوع العرقي والديني والجغرافي يعيش فيه الجميع في إطار الثقافة العربية الإسلامية والهوية الوطنية الأردنية، مؤكدة أن الدستور الأردني قد ضمن حقوق المواطنين الأردنيين، لا فرق بينهم امام القانون باختلاف العرق او اللون او الدين.



واختتمت الندوة بكلمة للأستاذ الدكتور ماهر سليم رئيس الجامعة مؤكداً دور الهاشميين في إدارة هذا التنوع منذ بداية الثورة العربية الكبرى وحتى اليوم بشكل متميز جعل الجميع يشعر بالولاء والانتماء لهذا البلد، كما أن الأردنيين بسمو اخلاقهم وتحضرهم قد أسهموا في ايجاد اللحمة الوطنية والتناغم بين الثقافات الفرعية مشكلة بذلك نسيجا متآلفاً من المواطنين الأردنيين من شتى الأصول والمنابت.



ثم قام الدكتور مامسر بإهداء الجامعة الموسوعة التاريخية للأمة الشركسية التي قام بتأليفها، وكرم رئيس الجامعة المشاركين بالندوة بدرع الجامعة عُرفاً بجهودهم وتقديراً لهم. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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