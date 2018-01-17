اتحاد الجامعات العربية يشارك باجتماعات المجلس العربي للدراسات العليا

عمان 7 كانون الثاني من حسن محاسنه.

شارك الامين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان ابو عرابي العدوان في فعاليات الاجتماع السنوي لمجلس الادارة العربي للدراسات العليا والبحث العلمي التابع للاتحاد والذي تستضيفه جامعة القاهرة مقر له ولفعالياته .

وقال الدكتور ابو عرابي العدوان ان الاجتماع ناقش الخطة الدراسية والخطة الاستراتجية للسنوات الخمس القادمة ضمن موضوعات البحث العلمي والنشر العلمي والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه .

وأضاف ان المجلس اوصى بعقد مؤتمرات علمية على مستوى الوطن العربي لعمداء البحث العلمي والدراسات العليا وتشكيل فرق بحثية علمية لمناقشة الابحاث وخاصة الابحاث التطبيقية مثل المياه والطاقة المتجددة والبيئة والعلوم الطبية والزراعة والتغذية .

كما شارك الدكتور ابو عرابي في يوم العلم لتوزيع الجوائز على الفائزين بالجوائز العلمية لأعضاء هيئة التدريس من جامعة القاهرة على مستوى مصر ومنها جائزة النيل وجائزة الدولة التشجيعية والمشاركة في المؤتمر العلمي الذي نظمه معهد الاورام في جامعة القاهرة حيث القى كلمة الافتتاح مشيرا الى دور الاتحاد في التواصل مع جامعات الوطن العربي حيال موضوعات البحث العلمي وتبادل الطلبة وأعضاء هيئات التدريس وغيرها .

كما عزا الدكتور ابو عرابي العدوان اسباب تأخر البحث العلمي في الوطن العربي الى ضعف التمويل وعدم وجود البنية التحتية اللازمة لإجراء البحوث العلمية وهجرة الادمغة العربية الى بلاد المهجر.