الرئيسية | شباب و جامعات الفلكي عماد مجاهد في فيلادلفيا

وطنا اليوم-عمان:بدعوة من اللجنة الثقافية في كلية الآداب والفنون قدم الفلكي عماد مجاهد ندوة تفاعلية (جولة في الكون الحديث) صباح الخميس الماضي استعرض فيها أهم المشاهدات الكونية والمكتشفات الفلكية الجديدة.

وفي بداية اللقاء الذي عقد في مدرج كلية العلوم الإدارية وحضره جمع غفير من الطلبة فرق المحاضر بين علم الفلك والتنجيم. مبينا أن الأول علم قائم منذ القدم يعد أساس العلوم الأخرى وسنامها مبني على الدراسة والملاحظ والتدقيق. فيما دخل إلى موضوع الفلك ما بات يعرف الآن بالدجل والشعوذة الفضائية، أي موضوع الأبراج ومعرفة الطالع والحظ بصبغته التجارية.

وتداخل الطلبة مع المحاضر بتفاعل وحماس كبيرين من خلال الأسئلة والتعليقات والتعقيبات. وكانت الدكتورة منار أحمد مقررة اللجنة قد قدمت المحاضر مبينة أن من أهداف اللجنة تزود الطلبة بمعارف جديدة وقدرات إضافية على الحوار والتفاعل وبناء الجسور مع المجتمع العلمي المحلي. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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