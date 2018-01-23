الرئيسية | شباب و جامعات جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا توقع مذكرة تفاهم مع جامعة اتاتورك التركية

وطنا اليوم ـ شباب وجامعات وقع رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الاستاذ الدكتور مشهور الرفاعي مذكرة تفاهم مع رئيس جامعة اتاتورك التركية الاستاذ الدكتور عمر جومكلي، في مجال التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين، بحضور نائب رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور عرفات عوجان وعدد من عمداء الكليات، وكلا من مسؤولة العلاقات الدولية ومديرة العلاقات العامة في الجامعة، إضافة إلى الوفد التركي الزائر.



وتضمنت مذكرة التفاهم إجراء وتنفيذ البحوث والانشطة الأكاديمية المشتركة بين الجامعتين، وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية، وتنفيذ البرامج الأكاديمية المشتركة بين الجانبين.



وأعرب رئيس الجامعة الدكتور الرفاعي عن سعادته بهذا التعاون الذي يوسع آفاق التعاون في مختلف التخصصات مع جامعة اتاتورك التركية ما يتيح لطلبة جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا وأساتذتها التعرف على خبرات وكفاءات علمية جديدة، كما قدم الدكتور الرفاعي عرضاً مفصلاً عن الجامعة وبرامجها الأكاديمية ونشاطها الدولي خصوصاً البرامج المشتركة مع عدد من الجامعات العالمية، مستعرضاً مسيرة الجامعة وجهودها المتميزة في تقدم قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المملكة ورفدها بخريجين مؤهلين علمياً وتقنياً، تؤهلهم للعمل في أي مكان في العالم.



وأبدى الدكتور جومكلي، اعتزازه بهذا التعاون لما تتمتع به جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا من سمعة تعدت حدود المنطقة، وتميز البيئة التعليمية فيها ما أثار الرغبة في تعزيز علاقات وسبل التعاون بين الجانبين. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر