 وطنا نيوز -رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الدكتور ماهر الحوراني
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رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الدكتور ماهر الحوراني
التاريخ : 06-01-2018 04:01:51 المشاهدات: 701

وطنا اليوم-التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات  يوم 4/1/2017  برئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية الدكتور ماهر الحوراني .

وقد قام رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات   بتقديم درع القوات المسلحة الاردنية الباسلة ، الجيش العربي " الجيش المصطفوي " ، تكريما للدكتور ماهر الحوراني ولجامعة عمان الاهلية نظرا لدورها في خدمة القوات المسلحة و دعم صندوق النشامي.
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