الرئيسية | شباب و جامعات رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الدكتور ماهر الحوراني

وطنا اليوم-التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات يوم 4/1/2017 برئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية الدكتور ماهر الحوراني . وقد قام رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات بتقديم درع القوات المسلحة الاردنية الباسلة ، الجيش العربي " الجيش المصطفوي " ، تكريما للدكتور ماهر الحوراني ولجامعة عمان الاهلية نظرا لدورها في خدمة القوات المسلحة و دعم صندوق النشامي. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر