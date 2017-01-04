|
رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الدكتور ماهر الحوراني
وطنا اليوم-التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات يوم 4/1/2017 برئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية الدكتور ماهر الحوراني .
وقد قام رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات بتقديم درع القوات المسلحة الاردنية الباسلة ، الجيش العربي " الجيش المصطفوي " ، تكريما للدكتور ماهر الحوراني ولجامعة عمان الاهلية نظرا لدورها في خدمة القوات المسلحة و دعم صندوق النشامي.
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|