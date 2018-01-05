دورة تدريبية في فيلادلفيا بعنوان أساليب التوعية بمخاطر المخدرات

وطنا اليوم-عمان:نظم مكتب الإرشاد السلوكي/ عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع ادارة مكافحة المخدرات دورة تدريبية تهدف إلى اكساب اعضاء الهيئة التدريسية والادارية مهارات تقديم التوعية والإرشاد بمخاطر المخدرات واعدادهم كمدربين قادرين على اعداد برامج ارشادية وتوعوية بمخاطر المخدرات في كلياتهم .

وقد استضافت الجامعة النقيب نبيل الرواشدة من ادارة مكافحة المخدرات ليقوم بتقديم الدورة والتي حضرها ممثلين عن كليات وعمادات الجامعة.

واوضحت الدكتورة سناء الخوالدة أن مثل هذه الدورات تؤكد على ايمان الجامعة بمبدأ التشاركية وتحمل المسؤولية الاجتماعية بتوعية الشباب الجامعي بمخاطر الادمان على المخدرات . حيث سيتولى المشاركين في الورشة مهمة تقديم محاضرات وندوات ارشادية وتوعوية داخل كلياتهم بهدف الوصول إلى اكبر عدد ممكن من طلبة الجامعة . لزيادة التوعية والارشاد الوقائي قد يمنع حدوث المشكلة ويحمي طلبتنا من الوقوع ضحية الادمان.