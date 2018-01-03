 وطنا نيوز -جامعة عمان الاهلية تحقق المراكز الاولى في عدد من التخصصات
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جامعة عمان الاهلية تحقق المراكز الاولى في عدد من التخصصات
التاريخ : 03-01-2018 04:29:59 المشاهدات: 547

وطنا اليوم-حققت جامعة عمان الاهلية  نتائج متقدمة في امتحان الكفاءة الجامعي للفصل الأول 2017-2018، حيث حققت المركز الأول في" اللغة الانجليزية وادابها " وفي " ادارة السياحة " والمركز الثاني في "هندسة الالكترونيات والاتصالات" وفي "علم النفس" وكذلك المركز الثالث في " المختبرات الطبية " وفي  كل من "نظم المعلومات الادارية "و"التسويق" والمركز الرابع في "علم الحاسوب" ...كما حققت الجامعة مراكز متقدمة في تخصصات اخرى  بين الجامعات الرسمية والخاصة  " وذلك للاختبارين اكثر من 10 طلاب واقل من  10طلاب ".
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