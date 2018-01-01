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طلبة جامعة فيلادلفيا ينفذوا مبادرات ريادية
وطنا اليوم-عمان:قام مجموعة من طلبة قسم التسويق في كلية العلوم الادارية والمالية في جامعة فيلادلفيا بزيارة مركز الحسين للسرطان؛ استكمالا لمبادرة القسم في تنفيذ حملة لجمع التبرعات للمركز التي كانت تحت شعار (أمل لحياة طفل). وقد تم زيارة مرضى قسم الأطفال في المركز وتقديم هدايا رمزية لهم، وقد أبدى الأطفال سعادتهم بهذا اللقاء. وفي جانب آخر أجرى طلبة قسم التسويق عدة لقاءات مع طلبة الثانوية العامة ومع طلبة كليات المجتمع في المجتمع المحلي،وعلىمستوى العاصمة عمان للتعريف بالاتجاهات الأكاديمية التي يمكن للطلبة أخذها في دراستهم الجامعية المستقبلية.وتأتي هاتان المبادرتان تحقيقا لرؤية الكلية والجامعة والتزامهما بمفهوم المسؤولية الاجتماعية؛ وتحقيقا لرؤيتهما ورسالتهما الاستراتيجية.
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