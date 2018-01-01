الرئيسية | شباب و جامعات طلبة جامعة فيلادلفيا ينفذوا مبادرات ريادية

وطنا اليوم-عمان:قام مجموعة من طلبة قسم التسويق في كلية العلوم الادارية والمالية في جامعة فيلادلفيا بزيارة مركز الحسين للسرطان؛ استكمالا لمبادرة القسم في تنفيذ حملة لجمع التبرعات للمركز التي كانت تحت شعار (أمل لحياة طفل). وقد تم زيارة مرضى قسم الأطفال في المركز وتقديم هدايا رمزية لهم، وقد أبدى الأطفال سعادتهم بهذا اللقاء. وفي جانب آخر أجرى طلبة قسم التسويق عدة لقاءات مع طلبة الثانوية العامة ومع طلبة كليات المجتمع في المجتمع المحلي،وعلىمستوى العاصمة عمان للتعريف بالاتجاهات الأكاديمية التي يمكن للطلبة أخذها في دراستهم الجامعية المستقبلية.وتأتي هاتان المبادرتان تحقيقا لرؤية الكلية والجامعة والتزامهما بمفهوم المسؤولية الاجتماعية؛ وتحقيقا لرؤيتهما ورسالتهما الاستراتيجية.



ومنالجديربالذكران قسم التسويق في كلية العلوم الادارية والماليةنفذ عديد من المبادرات ابتداء من مبادرة (أرتقي) التي قام من خلالها الطلبة بتنفيذ حملة نظافة داخل الجامعة كالتزام من الطلبة في المشاركة بالمحافظة على النظافة ومحاربة ثقافة العيب السائدة.



وكذلك مباردة (فيلادلفيا الخير) التي تركزت في مساعدة عديد من الأسر المستورة في مخيم البقعة وتم خلالها تقيم مدافئ للوقاية من برد الشتاء. إضافة الى مبادرة (رفاهية الأيتام) من خلال استقبال أيتام مركز عين الباشا في الجامعة لرفع معنوياتهم وتقديم الهدايا العينية إليهم. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر