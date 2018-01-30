الجرائم الإلكترونية تتعامل مع 4200 شكوى العام الماضي

وطنا اليوم-عمان:قال النقيب أنس الحلاحلة من قسم الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام إن عدد شكاوى الجرائم الإلكترونية التي تابعتها الوحدة خلال العام الماضي 4200 شكوى.

جاء ذلك خلال ندوة استضافتها كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة البترا اليوم الثلاثاء حول قانون الجرائم الإلكترونية.

وأكد الحلاحلة ضرورة معرفة المواطنين ماهية الجرائم الإلكترونية التي يعاقب بموجبها القانون والتي يتم ارتكابها من خلال شبكة الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى ارتفاع الشكاوى التي تُقدم إلى وحدة الجرائم الإلكترونية وذلك نتيجة للجهل القانوني لمرتكبيها وعدم اتخاذهم الاحتياطات اللازمة بشأن ذلك.

وقدم أمثلة عملية وواقعية تم استقبالها والتعامل معها من خلال الوحدة حول جرائم التهديد والابتزاز وانتحال الشخصية واغتيالها والدخول غير المشروع إلى التطبيقات الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني وتداول الأخبار من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.

وشهدت الندوة التي أدارها يزن مصطفى عددا من الاستفسارات من طلبة الكلية وأساتذتها حول حالات تعرضوا لها خلال ولوجهم لشبكة الانترنت.