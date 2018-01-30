البترا تحقق المرتبة الأولى في أربعة تخصصات في امتحان الكفاءة الجامعية

وطنا اليوم-عمان:حققت جامعة البترا إنجازا جديدًا بحصولها على المركز الأول على الجامعات الأردنية كافة في أربع تخصصات والمركز الثاني في ثلاثة تخصصات، في امتحان الكفاءة الجامعة ضمن المستوى الدقيق، وفق ما أعلنته هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وهنأ رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مروان المولا أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة بتحقيقهم هذه المراتب المتقدمة، قائلا إن "تحقيق هذه النتائج التي وضعت جامعة البترا في المرتبة الأولى في كل من تخصص اللغة الإنجليزية وتخصص الترجمة، وتخصص التسويق وتخصص علوم الحاسوب".

وأضاف المولا أن الجامعة حققت في المستوى نفسه المرتبة الثانية في كل من تخصص الكيمياء وهندسة العمارة واللغة الفرنسية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعتمد على نتائج امتحان الكفاءة الجامعية إلى جانب نتائج العديد من مقاييس الأداء والتصنيفات المحلية والدولية في تقييم مستوى البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، بهدف تحسينها ورفع كفاءة المخرجات التعليمية، وتمكين طلبة الجامعة من تطوير قدراتهم ومهاراتهم التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة البترا حصلت مؤخرًا على شهادة الاعتماد الأمريكي (ABET) لعدد من تخصصات كلية تكنولوجيا المعلومات، وشهادة ضمان الجودة لكلية الصيدلية بالإضافة إلى كونها أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ضمان الجودة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، إلى جانب حصولها على شهادة الأيزو 9001 : 2015.