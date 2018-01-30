كلية العلوم الادارية والمالية في فيلادلفيا تحرز نتائج متقدمة في امتحان الكفاءة

وطنا اليوم-عمان:أحرزت أقسام كلية العلوم الادارية والمالية في جامعة فيلادلفيا مراتب متقدمة في امتحان الكفاءة الجامعية، حيث حققت أقسام المحاسبة, إدارة الأعمال, التسويق, إدارة المستشفيات والإدارة الفندقية والسياحية درجة الإتقان في المستوى الدقيق.

من جهة ثانية حصلت أقسام التسويق وإدارة المستشفيات على المراكز الأولى في المستوى الدقيق من بين جميع أقسام الجامعات الأردنية المشابهة التي تقدم فيها أقل من (10) طالب للاختبار. وفي ضوء توجيهات رئاسة الجامعة وعمادة الكلية, سوف يتم تكريم الطلبة الذين أحرزوا نتائج متميزة في جميع أقسام كلية العلوم الادارية والمالية في جامعة فيلادلفيا ضمن نشاطات الأيام العلمية للأقسام.