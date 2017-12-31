أقسام الآداب والفنون بفيلادلفيا تحرز نتائج متقدمة في امتحان الكفاءة الجامعية

وطنا اليوم-عمان:أحرزت أقسام كلية الآداب والفنون بجامعة فيلادلفيا، مراتب متقدمة في امتحان الكفاءة الجامعية، حيث حققت جميع أقسام الكلية درجة الإتقان في المستوى الدقيق، فيما حصلت أقسام اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسي والصحافة على المراكز الأولى في المستوى الدقيق من بين جميع أقسام الجامعات الأردنية المشابهة التي تقدم فيها أقل من (10) طلاب للاختبار.

من جهة ثانية فقد حصل قسم التصميم الداخلي على المركز الأول في المستوى الدقيق من بين جميع الأقسام المشابهة في الجامعات الأردنية التي تقدم فيها أكثر من (10) طلاب. كما حصل قسم التصميم الجرافيكي على المركز الثاني في المستوى الدقيق من بين جميع الأقسام المشابهة في الجامعات الأردنية التي تقدم فيها أكثر من (10) طلاب.

وكانت أقسام كلية الآداب والفنون قد نظمت سلسلة من اللقاءات الاحتفائية بالطلبة الجدد، تعبيرًا عن تقدير جامعة فيلادلفيا لهم، كونهم اختاروا الالتحاق بها، وحرصًا على تحديد الأسباب التي حفّزتهم على اختيار جامعة فيلادلفيا، حيث تبين من خلال هذه اللقاءات أن سمعة الجامعة ثم سمعة الأقسام، ثم سمعة الأساتذة، ثم خلو الجامعة من العنف، فضلاً عن تشجيع الخريجين الأقارب أو الأصدقاء، تمثل أبرز أسباب الالتحاق.

وقد اشتملت هذه اللقاءات الاحتفائية على تزويد الطلبة المستجدين بنبذة عن تاريخ الجامعة وإدارتها وكلياتها ودوائرها، وأحاطتهم علمًا بالخدمات التي تقدمها الجامعة لهم مجانًا من خلال المكتبة والمركز الصحي وعمادة شؤون الطلبة. كما تم إلقاء الضوء على مفردات الحياة الجامعية الأساسية مثل: الفصل الدراسي، الساعات الدراسية، نظام المحاضرات، نظام الامتحانات، السحب والإضافة، غير المكتمل، تأجيل الفصل الدراسي. وقد أعقب هذه اللقاءات تنظيم جولات تعريفية لهم بالحرم الجامعي بإشراف مدرسي الأقسام، فضلاً عن تعريفهم بأسماء مرشديهم الأكاديميين وتثبيت قوائم الإرشاد على أبواب المرشدين. هذا وفي ضوء توجيهات رئاسة الجامعة، سوف يتم تكريم الطلبة الذين أحرزوا نتائج متميزة في جميع أقسام كليات الآداب والفنون بجامعة فيلادلفيا.