فيلادلفيا تحتفي باليوم العلمي لقسم الارشاد النفسي

وطنا اليوم-عمان:برعاية الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا أقام قسم الإرشاد النفسي يومه العلمي الرابع بعنوان " الإرشاد النفسي حياة" حيث تضمنت الفقرات كلمة لرئيسة قسم الإرشاد النفسي الدكتورة لينة عاشور التي أكدت فيها على دور الإرشاد النفسي في تقديم الحلول الواقعية والعلمية لمشاكلنا الكبيرة والصغيرة وأهميته في تمكين الأفراد من امتلاك مهارات تمكنهم من التعامل مع صعوبات الحياة كما تحدث الدكتور غسان عبد الخالق عميد كلية الآداب والفنون عن تميز قسم الإرشاد في جامعة فيلادلفيا وظهور هذا التميز من خلال النتائج المشرفة في إمتحان الكفاءة الجامعية.

كما أشار رئيس الجامعة د. معتز الشيخ سالم في كلمته على دور مبادرات القسم في تقديم خدمة علمية لمجتمع الجامعة وطلبتها لتحقيق الرضا عن الذات والتكيف السليم. وتضمنت فعاليات اليوم العلمي فقرات تفاعلية ومسرحية قدمها طلبة القسم بينت دور الإرشاد النفسي ضمن المرحلة وأهميته في تقديم خدمة الإسعاف النفسي والدعم النفسي.

وقد اختتمت الفقرات بجلسة حوارية بعنوان الإسعافات الأولية النفسية مع ضيف اليوم العلمي الأستاذ سهيل شواقفه رئيس قسم الإرشاد في مديرية تربية عمان.