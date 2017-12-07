الرئيسية | شباب و جامعات فيلادلفيا تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

وطنا اليوم-عمان:برعاية الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا وبالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين وجمعية النقاد الأردنيين وعدد من الجامعات والمدارس الأردنية، أقام قسم اللغة العربية وآدابها يومه العلمي بالتزامن مع الاحتفال بيوم اللغة العربية العالمي تحت عنوان (العربية تجمعنا).

وفي جلسة الافتتاح أكّد الدكتور غسان عبد الخالق عميد كلية الآداب والفنون ضرورة تعميق مضمون الاحتفال باللغة العربية والعمل بشكل علمي وموضوعي لمواجهة العقبات التي تعترض استعادة حيوية اللغة العربية.

ونوّه رئيس رابطة الكتاب الأردنيين محمود الضمور بأهمية اللغة العربية لكونها من أهم لغات العالم وهي وسيلة التواصل مع الغير، وهي لغة مكرمة لكونها لغة القرآن الكريم وهي محفوظة بحفظه، لذا يجب العناية بها وترسيخها لدى الجيل الصاعد.

الدكتور عبد الرحيم مراشدة عضو الهيئة الإدارية لجمعية النقاد الأردنيين طالب من جهته بتفعيل اللغة العربية في التعليم بمراحله كافة، وقال إنها لغة تمثل الوجود والهوية وتمتلك القدرة على التعبير عن مجالات الحياة وعلومها كافة وهي أحسن اللغات بيانًا وأوسعها لسانًا.

وكان رئيس الجامعة الدكتور معتز الشيخ سالم قد رحّب بالضيوف مشيرًا إلى أن اللغة العربية لها تأثير كبير في اللغات الأخرى، وهي لغة التدريس والتعليم في كثير من بلدان العالم، كما أنها من أغزر اللغات من حيث المادة اللغوية، ويكفيها فخرًا أنها لغة القرآن الكريم، وهي عامل محوري في تشكيل هويتنا، كما قدّم درعي الجامعة التكريميين لكل من رئيس رابطة الكتاب الأردنيين وممثل جمعية النقاد الأردنيين.

وقد قدم مجموعة من طلبة الجامعة فقرات متنوعة ومشاهد تمثيلية وقراءات شعرية، احتفاء باللغة العربية ويومها بإشراف الدكتور يوسف ربابعة والدكتورة نداء مشعل. ويشار إلى أنه كان لخريجي قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة مشاركات في هذا الحفل، وقد مثلتهم المعلمة هبة عودة بكلمة أشارت فيها إلى أهمية المحافظة على اللغة العربية وحمايتها من معاول الهدم التي تفتك بجنباتها، وقد قدم مجموعة من طلبتها فقرة تمثيلية حول قواعد اللغة العربية. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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