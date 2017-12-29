جامعة البترا تحصل على أربع نجوم في تصنيف الجامعات الأردنية

وطنا اليوم-عمان:حصلت جامعة البترا على تصنيف أربعة نجوم من أصل خمسة في التصنيف الأردني للجامعات الذي أعلن نتائجه رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي.

وهنأ رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا أسرة الجامعة بحصولها على مركز متقدم بين الجامعات الأردنية كافة في هذا التصنيف مؤكدًا في رسالة وجهها إلى أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية أن حصول الجامعة على مركز متقدم يعد دافعًا للجميع للانطلاق إلى مدارات أعلى، قائلا إن حصول جامعة البترا على هذه النتيجة المتميزة جاء بجهود العاملين فيها.

وكانت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها أطلقت تصنيفًا خاصًا للجامعات الأردنية اعتمد على تقييم أداء الجامعات الأردنية وفق خمسة معايير هي التعليم والتعلم، والبحث العلمي، والبعد الدولي، وجودة الخريجين، والاعتمادات والتصنيفات المحلية والدولية الأكاديمية.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً لإنجازات الجامعة السابقة والمتمثلة في حصولها على شهادة ضمان الجودة على مستوى المؤسسة التي كانت أول جامعة تحصل على هذه الشهادة بالإضافة إلى شهادة الجودة في تخصص الصيدلة والعلوم الطبية كما أن الجامعة حاصلة على الاعتمادات الدولية المتمثلة في الاعتماد الأمريكي ABET لتخصصي علم الحاسوب ونظم المعلومات الحاسوبية.