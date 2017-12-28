الرئيسية | شباب و جامعات ٥٧.٩٤٪ نسبة النجاح العامة بامتحان الشامل

وطنا اليوم-عمان:أعلن الخميس، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية للعام 2018، وبلغت نسبة النجاح العامة فيه، ٥٧.٩٤٪. التفاصيل لاحقا. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر