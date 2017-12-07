العبادي :هل سيتم إيقاف مسرحية التصنيف الأردني للجامعات

وطنا اليوم-عمان: أكد الأستاذ الدكتور شتيوي العبدالله العبادي رئيس جامعة الطفيلة التقنية بإصابة معالي الوزير عادل الطويسي حين أشار بان التصنيف الأردني للجامعات بأنه ولادة غير مكتملة .

واضاف شتيوي لا بل ان الجنين ولد ميتاً ، حيث قدمنا ملاحظات مكتوبة وأخرى شفوية قبل أن يقر المشروع، ولكن لا أحد يستمع. فالمعروف أن الجامعات تدخل في التصنيف برغبتها، ولكن على طريقتنا الاردنية ليس لك الخيار، فالتصنيف إجباري. فقط عليك ان تدفع الرسوم المقررة وخلال أقل من أربعة أشهر سيأتيك تصنيفك جاهزا.

مبيناً بانه في هذه الفترة القصيرة، وبكوادرنا المتواضعة، سنتصل بمئات الشركات والمؤسسات المشغلة للخريجين وسنجمع كافة أشكال المعلومات ونحللها ونضع علامات ونحولها إلى فئات ونجوم ونعلنها على الملأ

ما الذي قمنا به؟ !لقد صنفنا 25 جامعة أردنية بالنسبة لبعضها البعض، حتى وإن كان التصنيف لا يتفق مع التصنيفات العالمية.