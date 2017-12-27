رئيس جامعة عمان العربية يزور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

وطنا اليوم-عمان:زار رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث التقى نائب سمو رئيس المركز العميد الركن عدنان العبادي لبحث سبل التعاون في مجالات برامج التدريب والتأهيل.

وقدم نائب سمو رئيس المركز توضيحاً تفصيلياً عن رؤية المركز وآلية العمل المنبثقة من الرؤية الملكية السامية بضرورة تسخير الإمكانيات الوطنية وتوحيد جهود المؤسسات للاستعداد والاستجابة للأزمات بأشكالها المختلفة.

وعلى صعيد متصل ثمن الدكتور سليم رئيس الجامعة دور المركز واكد على ضرورة التعاون المشترك بين الجامعة والمركز وعن استعداد الجامعة في عقد الندوات والمؤتمرات التي من شأنها تمتين الأمن الوطني ودعم الاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الدور المنوط بالجامعة من أجل السمو بمكانة الجامعة وتحقيقاً لرؤيتها ورسالتها وأهدافها وصولاً إلى الريادة والتميز بجميع محاور الاستراتيجية العامة للجامعة.

هذا ورافق رئيس الجامعة وفد ضم الاستاذ الدكتور يونس مقدادي عميد كلية الأعمال والدكتور فؤاد الجوالده عميد شؤون الطلبة والدكتور الحارث ابو حسين مدير دائرة الموارد البشرية والسيد علاء عريقات مشرف الأمن الجامعي.